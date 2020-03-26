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26.03.2020 - 16:29 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'ye video konferans yöntemiyle katıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'ye video konferans yöntemiyle katıldı!

Erdoğan, zirveye Tarabya'daki Huber Köşkü'nden iştirak etti.

Video konferans yöntemiyle yapılan zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da yer aldı.

G-20 ülkelerini Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.

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