Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kanunlar şöyle:

"7228 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti arasında Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin Gazze'de Ortak İşletilmesi ve Devri ile Filistin Vatandaşlarının Tıpta Uzmanlık Eğitimini Türkiye'de Almasına Dair Protokol'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 7229 sayılı Transit ve Ulaştırma İş Birliği Anlaşması'nın (Lapis Lazuli Güzergah Anlaşması) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 7230 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 7231 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Mutabakat Zaptı'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 7232 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim Öğretim Alanında İş Birliği Protokolü'nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 7233 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim ve Öğretim İş Birliği Anlaşması'na Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü'nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 7234 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına engel Olma Anlaşması'nı Değiştiren Protokol'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 7235 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul Türkiye'de Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 7236 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 7237 sayılı Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) Hakkında Kısmi Revizyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 7238 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 7239 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 7240 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 7241 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İş Birliği Uygulama Protokolü'nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."