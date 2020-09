Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile Doğu Akdeniz’i görüştü: Adil paylaşım istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz ve Ege’deki krizin ele alındığı toplantıda “Yunanistan’ın bencil ve haksız tutumuna destek verilmesi kabul edilemez” mesajı veren Erdoğan, Merkel’e çabaları için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile dün bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.



‘Kabul edilemez’



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğu ve bütün kıyıdaş ülkelerin kazanacağı adil bir paylaşımdan yana olduğunu” vurgularken, “Ancak Yunanistan ve Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını” söyledi. Erdoğan, Merkel’e “Yunanistan’ın bencil ve haksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu” da aktardı. İletişim Başkanlığı açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız, uluslararası hukuku hiçe sayan girişimlere karşı Türkiye’nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde koruyacaklarını vurgulamıştır. Cumhurbaşkanımız, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın ve onu destekleyen ülkelerin bölgesel barışa zarar veren adımlarıyla neden oldukları sorunla ilgili, Merkel’in çözüme katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirmiştir” denildi.



Dışişleri: Ön koşulsuz diyaloğa hazırız



Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg’in Türkiye ve Yunanistan’ın NATO bünyesinde teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını duyurmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır. Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri - teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur. Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan’ın NATO Genel Sekreteri’nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz. Diğer taraftan, ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, ön koşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz.”



ABD ile telefon diplomasisi



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerilimden yana olmadığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da vurguladığı gibi adil bir paylaşım modelinin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi. Yunanistan’ın gerginliği tırmandıran ve uluslararası hukuku yok sayan tek taraflı ve maksimalist taleplerinin kabul edilemez olduğu belirtilirken, siyasi çözüme zemin hazırlamak için bu tür yaklaşımlardan uzak durulması gerektiği kaydedildi.