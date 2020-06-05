MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binasını inceledi
ABONE OL
05.06.2020 - 18:19 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binasını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı Hizmet Binası inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binasını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İncek semtinde yapımı devam eden Yargıtay Başkanlığı inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

    Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca, AB üyesi büyükelçilerle corona toplantısı yaptı

    Bakan Koca, AB üyesi büyükelçilerle corona toplantısı yaptı

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

    53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

    Son dakika: Sosyal mesafeyi hiçe sayarak asker eğlencesi yaptılar

    Son dakika: Sosyal mesafeyi hiçe sayarak asker eğlencesi yaptılar

    Sıradaki Haber