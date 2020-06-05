Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı yeni hizmet binasını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İncek semtinde yapımı devam eden Yargıtay Başkanlığı inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.