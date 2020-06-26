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26.06.2020 - 18:40 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere sosyal medya hesabından başarı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ülkemizin farklı bölgelerinden gençlerimizle video konferans buluşması gerçekleştirerek hoş bir sohbet ettik. Ülkemizin aydınlık geleceğini temsil eden tüm gençlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyor, yarın ve pazar günü sınava girecek olan tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKSye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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