MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı
ABONE OL
08.03.2020 - 13:03 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, "Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın, #8MartDünyaKadınlarGünü'nü tebrik ediyorum."

Paylaşımda, Erdoğan'ın 8 Mart Du?nya Kadınlar Gu?nu? dolayısıyla dün yayımladığı mesaj da yer aldı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN "8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ" MESAJI

Twitter hesabından "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm sığınaklarımız kadındır, anavatan, ana dil, ana ocağı ve Anadolu gibi. Her daim üreten, aşın, işin ve beşiğin başında olan kadınlarımız, Türkiye'nin kutup yıldızlarıdır. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların haklarına eksiksiz kavuşmasını diliyorum."

 

Türk donanmasının havadaki gözü!Türk savunma sanayisinde Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen "P235 Deniz Karakol Uçakları", üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından NATO çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar Türk Deniz Kuvvetlerinin pek çok görevde havadaki gözü ve gücü olmaya devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

9 yıl önce açtı! Şimdi yanında 9 kadın çalıştırıyor

9 yıl önce açtı! Şimdi yanında 9 kadın çalıştırıyor

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

AFAD, afet sürecini nasıl yönetiyor?

AFAD, afet sürecini nasıl yönetiyor?

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...

Sıradaki Haber