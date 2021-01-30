Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Armin Laschet'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Armin Laschet ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, görüşmede, Armin Laschet'i CDU Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Şansölye Angela Merkel'le tesis ettikleri yakın ve samimi iş birliğini Armin Laschet'le de sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Armin Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirilmesine ve Türk toplumuna yönelik müspet tutumunu yeni görevi sırasında da devam ettireceğine inandığını söyledi.

Türkiye ve Almanya'nın her alanda emsalsiz ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Almanya ile güçlü ekonomik bağları bulunduğunu, bu çok yönlü ve köklü ilişkilerin geliştirilmesine özel önem atfettiklerini dile getirdi.

Türk toplumunun Almanya’nın ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel hayatına katkılarına işaret eden Erdoğan, Almanya'daki Türk varlığına ve camilerine yönelik artan saldırılara karşı gerekli önlemleri alınması, olayların titizlikle soruşturulması ve faillerin adalet önüne çıkarılması noktasında Alman yetkililere güvendiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DİTİB'in ve Türk din görevlilerinin başarılı çalışmalarla özellikle radikalleşme ve aşırılığın önlenmesindeki kritik rollerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Armin Laschet'in ilerleyen dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin somut ve olumlu bir gündem temelinde ilerletilmesi yönünde gayret sarf edeceğini de ümit ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da eylül ayında gerçekleştirilecek genel seçimlerde Armin Laschet'e ve partisine başarılar diledi.