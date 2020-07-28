28.07.2020 - 00:56 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Bugün yeniden yemin ediyoruz ki izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kabine toplantısında Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklamanın videosunu paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bugün yeniden yemin ediyoruz ki, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı ve konuşmasının videosunu paylaştı.
Bugün yeniden yemin ediyoruz ki; pic.twitter.com/LirtOCd42b— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 27, 2020