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28.07.2020 - 00:56 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Bugün yeniden yemin ediyoruz ki izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kabine toplantısında Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklamanın videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Bugün yeniden yemin ediyoruz ki izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Bugün yeniden yemin ediyoruz ki, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı ve konuşmasının videosunu paylaştı.

 

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