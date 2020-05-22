22.05.2020 - 00:23 | | AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerkes Sürgünü' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu paylaşımdaki grafikte, "156. yılında Çerkes Sürgünü'nde yaşanan acıları paylaşıyorum." ifadesi yer aldı.
Bakan Kurum'dan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü paylaşımıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yılda yaklaşık 25 milyon vatandaşa hizmet sunduğunu bildirdi.Kurum, Twitter hesabından videolu mesaj paylaşarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 173'üncü yılını kutladı.