MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs açıklaması: Dünya bizi dikkatle takip edip örnek alıyor
ABONE OL
23.05.2020 - 23:25 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs açıklaması: Dünya bizi dikkatle takip edip örnek alıyor

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl teşkilatına seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs açıklaması: Dünya bizi dikkatle takip edip örnek alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz.

Ülkemizin hem salgınla mücadelesi hem de salgın sonrasına ilişkin vizyonu tüm dünyada dikkatle takip ediliyor örnek alınıyor"

Hiçbir zaman milletimize sadece seçimden seçime giden bir parti olmadık.

Kendimizi sorgulayacağız. Siyasetin özü, kalp kalbe iletişim olarak kalmayı sürdürecektir. Unutmayın siyasete girmekle talip olduğumuz tek şey milletimizin hizmetkarlığıdır.

Yaslı Adayı demokrasi ve özgürlükler Adası olarak açıyoruz. Bu ülkede demokrasiye kimin sahip çıktığını yerinde görmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan corona virüs açıklaması: Dünya bizi dikkatle takip edip örnek alıyor

Plajda atlarıyla gezen ciritçilere 16 bin TL cezaKocaeli'nin Darıca ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen atlarıyla halk plajında gezen 5 ciritçiye 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. Ciritçiler, atları ateş bastığı için sahile getirdiklerini söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Etkileyici Bayram mesajları ve sözleri - Ramazan bayramı mesajları 2020 - Yeni, resimli, uzun, kısa, anlamlı aileye, arkadaşa, sevgiliye

Etkileyici Bayram mesajları ve sözleri - Ramazan bayramı mesajları 2020 - Yeni, resimli, uzun, kısa, anlamlı aileye, arkadaşa, sevgiliye

Sağlık çalışanlarına müjde! Artık zorunlu ve ücretsiz...

Sağlık çalışanlarına müjde! Artık zorunlu ve ücretsiz...

İşte corona virüs salgınının yeni merkezi!

İşte corona virüs salgınının yeni merkezi!

Abdest nasıl alınır, doğru abdest alınışı? Adım adım abdest alımı fotoğrafları - Ramazan Bayram namazı için Abdest alırken nasıl niyet edilir? Hangi dualar okunur?

Abdest nasıl alınır, doğru abdest alınışı? Adım adım abdest alımı fotoğrafları - Ramazan Bayram namazı için Abdest alırken nasıl niyet edilir? Hangi dualar okunur?

Sıradaki Haber