Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs açıklaması: Dünya bizi dikkatle takip edip örnek alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz.

Ülkemizin hem salgınla mücadelesi hem de salgın sonrasına ilişkin vizyonu tüm dünyada dikkatle takip ediliyor örnek alınıyor"



Hiçbir zaman milletimize sadece seçimden seçime giden bir parti olmadık.

Kendimizi sorgulayacağız. Siyasetin özü, kalp kalbe iletişim olarak kalmayı sürdürecektir. Unutmayın siyasete girmekle talip olduğumuz tek şey milletimizin hizmetkarlığıdır.

Yaslı Adayı demokrasi ve özgürlükler Adası olarak açıyoruz. Bu ülkede demokrasiye kimin sahip çıktığını yerinde görmeliyiz.