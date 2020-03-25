Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs toplantısı

Bakanlarla yapılan tek tek görüşmede, corona virüse karşı alınan önlemler ve son durum masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlara önerilerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dezenfektan ile ellerini temizleyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e seslenerek, "Yanlış yapıyorsun, kurallara uygun yap" ifadelerini kullanması tebessüm yarattı.

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de bakanlarla son durumu telekonferans sistemi üzerinden değerlendirdi. Erdoğan, okulların tatil sürecinden, fırsatçıların tutumuna kadar birçok konuda önemli mesaj verdi. Erdoğan, okulların tatili için, 'Bilim Kurulu işin ehli, kararı onların düşüncesi ile verin' derken, faturalarını ödeyemeyenlerin doğal gaz ve elektriğinin asla kesilmeyeceğini ifade etmişti.