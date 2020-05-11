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11.05.2020 - 23:18 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüsle mücadele paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelenin başarıyla sürdürüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüsle mücadele paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Küresel koronavirüs salgınına karşı 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. Sağlıkla ilgili hassasiyetlerimizden asla taviz vermeden milletimizi ve ülkemizi geliştirmeye, kalkındırmaya, büyütmeye, güçlendirmeye devam etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan iletisinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda alınan karar ve desteklerin yer aldığı bir de görsel paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan corona virüsle mücadele paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğandan corona virüsle mücadele paylaşımı

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilavetiAK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okurken çekilen bir videosunu paylaştı.
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