Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz rezervine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tuna-1 kuyusundan çıkartacağımız, yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, "Doğal Gazda Dışarıya Bağımlılığı Önemli Ölçüde Azaltacağız" başlığıyla yer alan grafikte, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır. Devamının da geleceğine inandığımız bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

Kalkınma ve büyüme çabalarımızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğal gazda dışarıya ödediğimiz rakam azaldıkça, bu hizmetleri milletimize daha hesaplı şekilde sunabileceğiz.

Böylece ülkemizde kalan kaynağı da yatırıma, üretime, istihdama yönlendirme imkanına kavuşacağız."

Grafikte, çalışmalara ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"Tuna-1 kuyusunun ilk iki katmanında 320 milyar metreküplük doğal gaz bulundu. Sondaj faaliyetlerinde devam eden gemimiz, 4 bin 445 metre derinliğe kadar ulaştı. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Tuna-1 kuyusundaki çalışmalar sona erdi. Sondaj faaliyetleri Sakarya sahasındaki Türkali-1 kuyusunda devam edecek. Yerli ve milli imkanlarla üretilen KAŞİF robotu sayesinde deniz dibinde çalışmalar sürdürülebilecek. Sondaj gemilerimiz, dünyadaki toplam derin deniz sondaj filosunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor."



