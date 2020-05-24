Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, "İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, Rabbimden bizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadeleri yer aldı.