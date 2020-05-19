MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
ABONE OL
19.05.2020 - 16:02 | | AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler Halil Çakır ile Ferhat Çiftçi'nin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Hakkari'deki üs bölgesinde icra edilen faaliyet sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır ile Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenen ve gönüllü katıldığı operasyonda şehit düşen Bölük Komutanı Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin ailelerine taziye mesajı gönderdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması: 'Ödemeleri bugün başlattık'
Adıyaman’da toz hortumu oluştuAdıyaman’da oluşan toz hortumu metrelerce yükseğe çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercihleri nasıl ve nereden yapılır? Tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercihleri nasıl ve nereden yapılır? Tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Sıradaki Haber