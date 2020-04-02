02.04.2020 - 13:31 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taşcıoğlu ailesine taziye telefonu
Son dakik gelen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun eşi Didem Taşcıoğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşcıoğlu'nun 16 Mart'tan bu yana fakülte hastanesinde koronavirüs tanısıyla tedavi edildiğini aktarmıştı.
Tükek, "Hocamız bütün tıp camiasının hayranlıkla izlediği bir isim. Kendisini öğrencilerine ve hastalarına adamaya devam etti. Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği bir ulu çınar. Maalesef bir hastadan kapmış olduğu koronavirüs nedeniyle 15 günlük yoğun bakım mücadelesi sonlandı. Bu süreçte inanılmaz bir çaba gösterildi." diye konuşmuştu.
Prof. Dr. Tükek, Taşcıoğlu'nun tedavisinin çok sayıda uzman hekimin olduğu bir kurul tarafından sürdürüldüğünü ancak tüm müdahalelere rağmen kaybedildiğini sözlerine eklemişti.
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