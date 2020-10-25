Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Gezi olaylarından itibaren yaşadığımız onca saldırıya rağmen 2023 hedeflerimiz devam ediyor

Türkiye'yi terörle, şiddetle, şantajla dize getirmeye çalışanlara bugün de mesajı Malatya'dan veriyor. Hedeflerimizden bizi vazgeçirmeye çalışanlara cevabımız yatırımlarla devam edecek.

Göreve geldiğimizde depreme karşı dayanıklı konutlar inşa etmeyi önceliklerimiz arasına aldık. Bazı meslek odalarının ideolojik direnişine rağmen kentsel dönüşümle Türkiye'yi depreme dayanıklı yapılar kazandırdık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Malatya İtfaiyesi personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.