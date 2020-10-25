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25.10.2020 - 16:37 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Gezi olaylarından itibaren yaşadığımız onca saldırıya rağmen 2023 hedeflerimiz devam ediyor

Türkiye'yi terörle, şiddetle, şantajla dize getirmeye çalışanlara bugün de mesajı Malatya'dan veriyor. Hedeflerimizden bizi vazgeçirmeye çalışanlara cevabımız yatırımlarla devam edecek.

Göreve geldiğimizde depreme karşı dayanıklı konutlar inşa etmeyi önceliklerimiz arasına aldık. Bazı meslek odalarının ideolojik direnişine rağmen kentsel dönüşümle Türkiye'yi depreme dayanıklı yapılar kazandırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Malatya İtfaiyesi personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ankara'da 'İkizler' suç örgütüne operasyon: 11 gözaltıGelen son dakika haberine göre; Ankara'da esnaftan 'haraç' toplayan, isimlerini duyurmak için bölgede faaliyet gösteren diğer grupların liderlerine ve üyelerine silahlı eylem düzenleyip, bunu sosyal medya hesaplarından yayınlayan 'İkizler' suç örgütüne operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
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