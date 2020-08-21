Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi sonrası MHP'den anlamlı paylaşım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nde kıldığı Cuma namazının ardından Dolmabahçe Sarayı'na geçerek tarihi müjdeyi duyurdu. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin Fatih sondaj gemisi tarafından Karadeniz'de bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "320 milar metreküp doğal gaz keşfettik, devamı gelecek" dedi. Erdoğan'ın açıklaması büyük coşku ve heyecan yaratırken, MHP'den ilk tepki geldi.

MHP'DEN 'DOĞAL GAZ' PAYLAŞIMI

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından MHP'den beğeni toplayan bir doğal gaz paylaşımı geldi. MHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çırpınırdı Karadeniz' ifadeleri yer aldı. Paylaşımda, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından bir alıntı kullanıldı.

ÇIRPINIRDI KARADENİZ TÜRKÜSÜ SÖZLERİ

Çırpınırdın Qara Deniz

Baxıb Türk'ün bayrağına.

Çırpınırdın Qara Deniz

Baxıb Türk'ün bayrağına.

Ah ölmeden bir görseydim

Düşebils?m toprağına

Ah ölmeden bir görseydim

Düşebilsem toprağına

Sırmalar sarsam koluna

İnciler düzsem yoluna

Sırmalar sarsam koluna

İnciler düzsem yoluna

Fırtınalar dursun yana

Yol ver Türk'ün bayrağına

Fırtınalar dursun yana

Selam Türk'ün bayrağına

Kafkaslar'dan aşacağız

Türklüğe şan katacağız

Kafkaslar'dan aşacağız

Türklüğe şan katacağız

Türk'ün şanlı bayrağını

Turan ile asacağız

Türk'ün şanlı bayrağını

Turan ile asacağız

Azerbaycan bayrağını

Qarabağ'da asacağız

Azerbaycan bayrağını

Qarabağ'da asacağız