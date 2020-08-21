Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi sonrası MHP'den anlamlı paylaşım!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği 'müjde'yi açıkladı. Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki aramaları sırasında Tuna-1 adı verilen Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası MHP'den anlamlı bir paylaşım geldi. MHP, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çırpınırdı Karadeniz" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nde kıldığı Cuma namazının ardından Dolmabahçe Sarayı'na geçerek tarihi müjdeyi duyurdu. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin Fatih sondaj gemisi tarafından Karadeniz'de bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "320 milar metreküp doğal gaz keşfettik, devamı gelecek" dedi. Erdoğan'ın açıklaması büyük coşku ve heyecan yaratırken, MHP'den ilk tepki geldi.
MHP'DEN 'DOĞAL GAZ' PAYLAŞIMI
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından MHP'den beğeni toplayan bir doğal gaz paylaşımı geldi. MHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çırpınırdı Karadeniz' ifadeleri yer aldı. Paylaşımda, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından bir alıntı kullanıldı.
ÇIRPINIRDI KARADENİZ TÜRKÜSÜ SÖZLERİ
Çırpınırdın Qara Deniz
Baxıb Türk'ün bayrağına.
Çırpınırdın Qara Deniz
Baxıb Türk'ün bayrağına.
Ah ölmeden bir görseydim
Düşebils?m toprağına
Ah ölmeden bir görseydim
Düşebilsem toprağına
Sırmalar sarsam koluna
İnciler düzsem yoluna
Sırmalar sarsam koluna
İnciler düzsem yoluna
Fırtınalar dursun yana
Yol ver Türk'ün bayrağına
Fırtınalar dursun yana
Selam Türk'ün bayrağına
Kafkaslar'dan aşacağız
Türklüğe şan katacağız
Kafkaslar'dan aşacağız
Türklüğe şan katacağız
Türk'ün şanlı bayrağını
Turan ile asacağız
Türk'ün şanlı bayrağını
Turan ile asacağız
Azerbaycan bayrağını
Qarabağ'da asacağız
Azerbaycan bayrağını
Qarabağ'da asacağız