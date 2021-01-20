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20.01.2021 - 18:14 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan, KKTC Başbakanı Saner'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kayınpederi vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner ve eşine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan, KKTC Başbakanı Saner'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kayınpederi vefat eden KKTC Başbakanı Saner ile telefonda görüştü
Oktay, telefonla gerçekleşen görüşmede, Saner'e vefattan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, 84 yaşında hayatını kaybeden merhum Şemi Duatepe'ye rahmet diledi.

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