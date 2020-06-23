23.06.2020 - 18:50 | | DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'daki selle ilgili Vali Yerlikaya'dan bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da yaşanan sele ilişkin Vali Ali Yerlikaya'dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Oktay, İstanbul Valisi Yerlikaya ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
İlgili tüm kurumların görev başında olduğunu belirten Fuat Oktay, sel ve su baskınından etkilenen bölgelerle ilgili çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.
Konya ve Çankırı'da fuhuş operasyonuKonya ve Çankırı'da polisin düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu kadınları, fuhşa zorladıkları öne sürülen 2'si kadın, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin fuhuş için kendilerine ulaşanlara, 'Apartmanda elektrik var' veya 'Apartmanda elektrik yok' diyerek mesaj verdikleri ortaya çıktı.