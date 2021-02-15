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15.02.2021 - 01:23 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'kahrolsun PKK' etiketiyle paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hain PKK terör örgütünün adını anmamak başka bir şeydir, onun iğrenç adını ağza almayıp, ne olduğunu haykırmak başka bir şey!" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 'kahrolsun PKK' etiketiyle paylaşımda bulundu

 

Oktay, sosyal medya hesabından "kahrolsun PKK" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, paylaşımında "Hain PKK terör örgütünün adını anmamak başka bir şeydir, onun iğrenç adını ağza almayıp, ne olduğunu haykırmak başka bir şey! Hangisi daha kötüdür? İhanet yuvasının adını açık açık zikretmemek mi yoksa işin ucunda PKK olduğunu bile bile uzantılarıyla iş tutmak mı?" ifadelerine yer verdi.

MSB o görüntüleri paylaştı: 3 teröristin vurulma anıMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüleri yayımladı.
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