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HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tüm reform çalışmalarının merkezinde milletimiz olmuştur
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27.11.2020 - 19:04 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tüm reform çalışmalarının merkezinde milletimiz olmuştur

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "18 yıldır AK Parti hükümetleri tarafından yürütülen tüm reform çalışmalarının merkezinde milletimiz olmuştur, bundan sonra da yine öncesinde olduğu gibi Cumhur İttifakı'yla birlikte vatandaş odaklı reformları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tüm reform çalışmalarının merkezinde milletimiz olmuştur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları...

Yunanistan'da camilerin sinema salonuna çevrildiği, Ermenistan'da yine camilerin yıkılıp hatta ahır yapıldığı, Avrupa'nın göbeğinde her gün yeni bir İslam karşıtı vaka gerçekleştiği bir dönemde, Türkiye'de camiler, kiliseler, havralar yan yanadır. Farklı din ve kültürlerin, etnik yapıların üyeleri de kardeştir, Türkiye'de ve omuz omuza bir aradadır.

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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