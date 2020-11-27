27.11.2020 - 19:04 | | AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tüm reform çalışmalarının merkezinde milletimiz olmuştur
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "18 yıldır AK Parti hükümetleri tarafından yürütülen tüm reform çalışmalarının merkezinde milletimiz olmuştur, bundan sonra da yine öncesinde olduğu gibi Cumhur İttifakı'yla birlikte vatandaş odaklı reformları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları...
Yunanistan'da camilerin sinema salonuna çevrildiği, Ermenistan'da yine camilerin yıkılıp hatta ahır yapıldığı, Avrupa'nın göbeğinde her gün yeni bir İslam karşıtı vaka gerçekleştiği bir dönemde, Türkiye'de camiler, kiliseler, havralar yan yanadır. Farklı din ve kültürlerin, etnik yapıların üyeleri de kardeştir, Türkiye'de ve omuz omuza bir aradadır.