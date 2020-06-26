Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Oktay, Twitter hesabından #yks2020 etiketiyle paylaştığı mesajında sınava girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, heyacan hayatın ışıltısı. Biliyorumki hepiniz bugün ışıl ışılsınız. İnşallah bu heyecan harika bir motivasyona dönüşüp yarınki sınavda sizi hayallerinize daha da yaklaştıracak. Zihniniz açık olsun, hepinize başarılar diliyorum."