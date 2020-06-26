26.06.2020 - 20:11 | | AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için "Heyacan hayatın ışıltısı. Biliyorumki hepiniz bugün ışıl ışılsınız. İnşallah bu heyecan harika bir motivasyona dönüşüp yarınki sınavda sizi hayallerinize daha da yaklaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.
Oktay, Twitter hesabından #yks2020 etiketiyle paylaştığı mesajında sınava girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:
"Sevgili gençler, heyacan hayatın ışıltısı. Biliyorumki hepiniz bugün ışıl ışılsınız. İnşallah bu heyecan harika bir motivasyona dönüşüp yarınki sınavda sizi hayallerinize daha da yaklaştıracak. Zihniniz açık olsun, hepinize başarılar diliyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.