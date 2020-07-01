MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki
ABONE OL
01.07.2020 - 00:03 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünyaya gözlerini yeni açmış bir yavruya, heyecanını yaşayan anneye ve bu mutluluğu paylaşan babaya hakaret kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki

 

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mesajında şunları kaydetti:

"Dünyaya gözlerini yeni açmış bir yavruya, heyecanını yaşayan anneye ve bu mutluluğu paylaşan babaya hakaret kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızın kızı Esra Albayrak Hanım'ı hedef alan ahlak dışı söylemi lanetliyorum. Vicdanları yaralayan nefret söylemi adalet önünde hesap verecektir."

Şanlıurfa'da arazi kavgasıŞanlıurfa’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Asker uğurlama töreninde yine aynı görüntüler: Sosyal mesafe unutuldu

Asker uğurlama töreninde yine aynı görüntüler: Sosyal mesafe unutuldu

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

Karbon negatif ülkeleri hangileridir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı

Karbon negatif ülkeleri hangileridir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı

Sıradaki Haber