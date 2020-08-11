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11.08.2020 - 17:40 | | AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Mavi Vatan' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gemilerimiz sözde anlaşmalara ve Akdeniz'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara aldırış etmeden rotasında ilerliyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Mavi Vatan' mesajı

Oktay, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde anlaşmanın ardından Akdeniz'de yaşanan son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında, "Kara sınırlarımızda olduğu gibi #MaviVatan'ın her bir karışında egemenlik vazgeçilmezimizdir." ifadesine yer veren Oktay, şunları kaydetti:

"‪Gemilerimiz sözde anlaşmalara ve Akdeniz'de uluslararası hukuku hiçe sayanlara aldırış etmeden rotasında ilerliyor.‬ ‪Ülkemizin Akdeniz'de yol alan kalelerine selam olsun."

Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Hepsi mağaradan çıktıMilli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Pençe Kaplan Operasyonu paylaşım yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, 'Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait; 1 adet AT-4 güdümlü tanksavar silahı, 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi' denildi.
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