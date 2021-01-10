10.01.2021 - 07:00 | | SEYFETTiN ERSÖZ Ankara
Cumhurbaşkanlığı BİP’e geçiyor
Whatsapp’ın kullanıcı verilerine erişeceğini duyurmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı’ndan kritik bir adım geldi.
SEYFETTiN ERSÖZ Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 11 Ocak’tan itibaren, gazetecilere yaptığı bilgilendirmeleri Whatsapp yerine BİP üzerinden yapma kararı aldı.
"Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.