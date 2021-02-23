Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, vefat eden AA muhabiri Ferdi Akıllı için başsağlığı diledi

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Ajansımızda uzun yıllar görev yapan muhabir kardeşimiz Ferdi Akıllı'nın vefatını teessürle öğrendim. Ferdi kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.