MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, vefat eden AA muhabiri Ferdi Akıllı için başsağlığı diledi
ABONE OL
23.02.2021 - 14:14 | | AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, vefat eden AA muhabiri Ferdi Akıllı için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 42 yaşında vefat eden AA muhabiri Ferdi Akıllı için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, vefat eden AA muhabiri Ferdi Akıllı için başsağlığı diledi

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Ajansımızda uzun yıllar görev yapan muhabir kardeşimiz Ferdi Akıllı'nın vefatını teessürle öğrendim. Ferdi kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, vefat eden AA muhabiri Ferdi Akıllı için başsağlığı diledi

Şiddet gören hemşire, zanlıyı 200 hastaya pijama alması karşılığında affettiÇorum'da bir hasta yakınının sözlü şiddetine maruz kalan hemşire Neşe Aygün, arabuluculuk aracılığıyla uzlaştığı zanlıyı 100 erkek, 100 kadın hastaya pijama alması karşılığında affetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! TGC Çeşme gemisine Yunanistan tacizi

Son dakika! TGC Çeşme gemisine Yunanistan tacizi

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Son dakika... Şişli'de 8 katlı binada yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Son dakika... Şişli'de 8 katlı binada yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Sıradaki Haber