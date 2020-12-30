MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplandı
ABONE OL
30.12.2020 - 15:15 | | AA

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkalığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Alışveriş merkezlerinde yılbaşı yoğunluğu!İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde, yılbaşı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk sebebiyle AVM'nin girişinde uzun kuyruk oluştu. Öte yandan 4 günlük kısıtlama öncesi Eminönü'nde de yoğunluk oluştururken, pandemi kuralları ise hiçe sayıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çalıştığı bankadan 4,5 milyon çalıp Ukrayna'ya kaçtı

Çalıştığı bankadan 4,5 milyon çalıp Ukrayna'ya kaçtı

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Sevkiyat öncesi görüntü paylaşınca yakayı ele verdiler!

Sevkiyat öncesi görüntü paylaşınca yakayı ele verdiler!

Sıradaki Haber