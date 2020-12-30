30.12.2020 - 15:15 | | AA
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkalığında toplandı.
Alışveriş merkezlerinde yılbaşı yoğunluğu!İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde, yılbaşı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk sebebiyle AVM'nin girişinde uzun kuyruk oluştu. Öte yandan 4 günlük kısıtlama öncesi Eminönü'nde de yoğunluk oluştururken, pandemi kuralları ise hiçe sayıldı.