Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi dün koronavirüs önlemleri altında yapıldı. Kıbrıs Türk halkı, 1974’ten bu yana 10’uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti. Dünkü seçim, KKTC’de bugüne kadar en çok adayın katıldığı ve en büyük heyecanın yaşandığı cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Kayıtlı 198 bin 867 seçmenin bulunduğu KKTC’de sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 18.00’e kadar sürdü. 738 sandıkta KKTC Yüksek Seçim Kurulu’nun görevlendirdiği toplam 2 bin 658 kişi görev yaptı. Seçmenler pandemi nedeniyle eldiven ve maske takarak oylarını kullandı. Görevliler, seçmenlere dezenfektan kullanmaları, sosyal mesafeye uymaları çağrısı yaptı.

11 aday yarıştı

Seçimde 7’si bağımsız 11 aday yarıştı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı seçime bağımsız aday olarak girerken, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Fuat Ciner partilerinin adayı olarak yarıştı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ yarışa bağımsız aday olarak girdi. Eşi Meral Akıncı ile oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Evimizde oturmayalım, katılım gösterelim, iç sesimize kulak vererek oyumuzu kullanalım. Seçim sürecinde normal olmayan iki olayla karşılaştık. Bunlardan biri pandemi, diğeri de halkın siyasal sağlığı ile oynanmasıdır. Bu seçim kişisel gelecek seçimi değildir, toplumsal geleceğimiz adına halkın karar vereceği bir seçimdir. Sonuçların hayırlı olmasını dilerim” dedi.

‘KKTC’ye sahip çıkarız’

Sandığa eşi Sibel Tatar’la birlikte gelen Başbakan Tatar da oyunu kullandıktan sonra şunları kaydetti: “İnşallah KKTC’nin geleceği için, halkımızın beklentilerini karşılamak üzere doğru irade sandıktan çıkar ve hep birlikte KKTC’ye sahip çıkarız. Tüm vatandaşlarımıza, vatandaşlık görevlerini yapmalarını, sandık başına gitmelerini ve iradelerini kullanmalarını yürekten temenni ediyorum.” CTP Genel Başkanı Erhürman ise, eşi Nilden Bektaş Erhürman’la oy kullandı. Çok zor bir seçim döneminin geride bırakıldığını belirten Erhürman, seçilecek cumhurbaşkanının ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Anayasa değişikliği geçemedi

Öte yandan vatandaşlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre; sandığa giden vatandaşlardan anayasa değişikliği için oy kullananların yüzde 49.87’si “evet”, yüzde 50.13’ü “hayır” dedi. 283 farkla halk oylaması “hayır”la neticelendi.

Tatar ve Akıncı yarışacak

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıkta kullanılan oyların tamamı sayıldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, hiçbir adayın yüzde 50’den fazla oy alamadığı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Katılımın yüzde 58.21 olarak gerçekleştiği seçimin ilk turunu oyların yüzde 32.34’ünü alan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, önde tamamladı. Bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yüzde 29.84 ile ikinci; ana muhalefetteki CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yüzde 21.67 ile üçüncü sırada yer aldı. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yüzde 5.36, DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yüzde 4.20, bağımsız adaylar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yüzde 5.74 oy aldı. En yüksek oyu alan Ersin Tatar ile Mustafa Akıncı 18 Ekim’de yapılacak ikinci tur seçimlerinde yarışacak. Sonuçların ardından konuşan Tatar, “Zafer bizimdir. Halkımız bizleri Saray’a götürecektir” dedi.