MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti
ABONE OL
12.11.2020 - 16:20 | | AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Afganistan'da yürütülen barış müzakereleri başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasından Türkiye'nin duyduğu memnuniyetin dile getirildiği kabulde, halihazırda devam eden Afganlararası müzakerelere destek mesajı verildi.

Dost ve kardeş Afgan halkının uzun yıllardır özlem duyduğu barış ve istikrarın sağlanması noktasında Afganlararası müzakerelerin öneminin altı çizilerek, bu müzakerelerin başarılı bir sonuç üretmesi adına Türkiye'nin gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğu ifade edildi.

Kabulde, Afganistan'da sağlanacak istikrarın bölgenin barış ve refahını olumlu etkileyeceği ve Türkiye'nin bu konuda ABD ile iş birliği yapmayı sürdüreceği belirtildi.

Zeytinburnu'nda banka şubesine sopalı saldırı!İstanbul Zeytinburnu’nda bir kişi, elinde getirdiği sopayla banka şubesinin camlarına vurarak zarar verdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hız limitini 1 kilometre aştı, cezayı mahkeme kararıyla iptal ettirdi!

Hız limitini 1 kilometre aştı, cezayı mahkeme kararıyla iptal ettirdi!

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

Silivri’den İzmir’e ikinci yardım TIR’ı yola çıktı

Silivri’den İzmir’e ikinci yardım TIR’ı yola çıktı

Sıradaki Haber