25.11.2020 - 11:53 | | DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kafkaslar'da yeni bir dönem başlıyor
Cumhuurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kafkaslar'da yeni bir dönem başladığını, Türkiye'nin Kafkasların yeni tarihinde etkin rol oynamaya devam edeceğini söyledi.
Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbeceri bu gece özgürleştirdi. Taşlar yerine oturuyor. Karabağ asli kimliğine kavuşuyor. Kafkaslarda yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Kafkasların yeni tarihinde etkin rol oynamaya devam edecek" dedi.
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