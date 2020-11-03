03.11.2020 - 09:37 | | AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Viyana'daki terör saldırısını kınadı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Viyana'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya'nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadıKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.