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07.08.2020 - 23:00 |

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın büyükelçilerle Ayasofya ziyareti tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, büyükelçilerle Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret programı tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın büyükelçilerle Ayasofya ziyareti tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine davet edilen ve dün 30 büyükelçinin gezdiği camiye, bugün 30 büyükelçi daha ziyarette bulundu.

İki günlük ziyaret programında büyükelçilere, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz eşlik etti.

Kalın, büyükelçilerin Ayasofya-i Kebir Camii ile ilgili merak ettikleri hususlarda bilgi verdi.

Büyükelçilere Ayasofya'nın kültürel mirasından bahseden Kalın, cami içerisinde devam eden restorasyon çalışmalarını da anlattı.

Kalın, namaz esnasında, mozaiklerin tarihsel dokularına zarar verilmeden nasıl kapatıldığını da büyükelçilere gösterdi.

Yapılan ziyaretin ardından aile fotoğrafı çekildi. Büyükelçiler, camiden memnuniyet duyarak ayrıldıklarını ifade etti.

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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