15.03.2020 - 11:11 | | milliyet.com.tr
Cumhurbaşkanlığı'ndan corona virüs açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, umreden dönenlerle ilgili olarak son dakika açıklamasında bulundu.
Son dakika haberi / Sözcü Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı.
Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım.
Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir.
Tam 108 yıl sonra 30 şehidin mezarı bulunduBalkan Savaşı sırasında Çatalca'da şehit edilen 86. Alay'ın askerlerine ait toplu bir mezar ortaya çıkarıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tarafından bölgede yapılması planlanan "Şehitlik Müzesi" projesi öncesinde yapılan kazılarda 30 askerin mezarına ulaşıldı. Elbiseleri ile gömülen şehitlerin üzerlerinden çıkan Osmanlı mühürlerinden 5'inin isimleri tespit edildi. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürü Rahmi Asal, "İstanbul Arkeoloji Müzesinin bu ilk şehitlik kazısında savaş kıyafetleriyle, kuşaklarında yemek kaşıkları, keseleriyle gömülmüş şehitlerimizi bulduk." dedi.