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15.03.2020 - 11:11 | | milliyet.com.tr

Cumhurbaşkanlığı'ndan corona virüs açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, umreden dönenlerle ilgili olarak son dakika açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan corona virüs açıklaması

Son dakika haberi / Sözcü Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım.

Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir.

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