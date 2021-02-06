Demirtaş’a 8 yıla kadar hapis istemi

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Demirtaş ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Demirtaş, “Kocaman’a yönelik söz konusu ifadeleri 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savunmamda sarf ettim. O anda suç duyurusunda bulunulmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararının ardından suç duyurusunda bulundular” dedi. Kimseyi hedef göstermediğini savunan Demirtaş, Yüksel Kocaman’ın “yargı etiğine aykırı” davranarak iddianame hazırlattığını savundu. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Demirtaş’ın “tehdit” ve “terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek” suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Demirtaş’ın esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için duruşmayı 9 Nisan’a erteledi.