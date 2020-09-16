Demokraside ortak payda oluşturduk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı çatısı altına girip girmeyeceği tartışılan Gelecek Partisi’nin lideri Ahmet Davutoğlu’na “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu arasında yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından iki lider, kamera karşısına geçerek ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Türkiye’nin, dünyanın sorunları, ekonomi, demokrasi gibi pek çok alanda görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle demokrasi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunmamız ve bu konuda bir ortak payda oluşturmamız da bana göre ortak söylem oluşturmamız da çok önemliydi. Herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceği bir Türkiye özlemini karşılıklı dile getirdik. Önümüzdeki süreç içinde belki önemli sorunlar olduğunda da görüşebileceğimizi de ifade ettik.”

Davutoğlu ise şöyle konuştu: “Hepimizin en fazla ihtiyaç hissettiği husus, herhalde siyasi liderler olarak sık sık bir araya gelmek, görüş alışverişinde bulunmak ve fikir teati etmektir. Ancak maalesef son dönemde sanki siyasi liderlerin birbirine selam vermesi, konuşması, bazen medenice tartışması çok olağanüstü bir durummuş gibi, kutuplaştırıcı bir dil hakim oluyor. Sayın genel başkanın partimizi ziyareti güzel bir başlangıç, güzel bir teamülün oturması anlamında önemli bir adım teşkil edecektir. Kendisiyle başbakanlık görevim esnasında da medenice siyasi rekabette de bulunduk bazen ihtilaf ettik ama siyasi nezaket içinde yapageldik. Bundan sonra da istişarelere devam etme kararlılığı içindeyiz.”

İttifak konuşulmadı

Kılıçdaroğlu, görüşmede bir “ittifak” konusunun gündeme gelip gelmediği sorusuna, “Bu ziyaret tümüyle bir hayırlı olsun ziyaretiydi. İttifak gündeme gelmedi” yanıtını verdi. Davutoğlu da ittifak sorusuna “Her görüşmeyi hemen ittifak ya da bir kategorik bir çerçeveye oturtma çabasına karşılık, hepimizin bu görüşmeleri normalleştirmemiz lazım. İttifak meselesi gündemimizde hiç olmadı” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP’nin seçim yasalarında değişiklik yapmak istediği iddialarının anımsatılması üzerine “Bir siyasi iktidar, iktidarda kalacağım diye sürekli seçim kanunlarıyla uğraşıyorsa o gidici demektir. Bu arayışa giren iktidar Türkiye’ye hizmet edemez” dedi.

‘Diyalog süreci başladı’

Kılıçdaroğlu, daha sonra partisinin genel merkezine geçerek yakın kurmaylarıyla görüşmeyi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun, “Olumlu, yapıcı bir diyalog süreci başladı” dediği belirtildi.

‘Oruç Reis neden çekildi?’

Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Türkiye’nin Sakız adası civarında Nevtex kararı konusunda şu açıklamalarda bulundu: “Sakız adası civarında Nevtex ilan edilmesi aslında bir anlamda Oruç Reis’in egemen güçlerin talebi üzerine geri çekilmesi ve burada ortaya çıkan ağırlığı taşıyamaması nedeniyle, iktidar kendine yeni bir alan açıyor. ‘Biz gücümüzü gösteriyoruz’ gibilerden, toplumu aldatmaya yönelik bir açıklama. Oruç Reis neden çekildi? Dışişleri Bakanı ‘90 gün orada görev yapacak’ demedi mi? Kimin talebi, emri üzerine çekildi... İçeride de kahramanlık edebiyatı yapıyoruz. Türkiye en haklı davasında yalnız kalıyorsa ortada bir kahramanlık yoktur... Yunanistan neden sevinçli? Oruç Reis onların isteği üzerine çekildi de onun için sevinçli.”

‘S-400’leri aktive et’

Kılıçdaroğlu, ABD ve Yunanistan’ın ortak kara tatbikat kararına yönelik soruyu ise, “Amerika orada tatbikat yaparsa sen de kalkacaksın S-400’leri aktive edeceksin. Türkiye üzerinde kimsenin özel hesabı olamaz. Türkiye kimsenin çiftliği değildir. Türkiye, Doğu Akdeniz’den vazgeçemez, kendi çıkarlarını savunmak zorundadır. Türkiye hakkını savunmak istiyorsa Mısır ile süratle bir araya gelmek zorundadır” diye yanıtladı.

‘Anlamış değilim’

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, “’Atatürk’ yerine ‘Mustafa Kemal’ demeyi tercih ettiği” şeklinde yansıyan açıklamalarının ve gelen tepkilerin sorulması üzerine, “Türkiye’de milyonlarca insan çöp konteynırlarından geçinirken, özellikle belli bir medya grubunun bunu çok öne çıkarmasını anlamış değilim. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yaşayanların hepsinin ortak değeridir. Biz böyle görüyoruz” dedi.