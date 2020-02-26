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26.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Destici: Meydan okudular, HDP’yi kapatmak için yasaları işletin

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, savcıları HDP’nin kapatılması için var olan yasayı işletmeye davet etti.

Destici: Meydan okudular, HDP’yi kapatmak için yasaları işletin

Meclis’teki basın toplantısında, Ozan Ceyhun’un Avusturya Büyükelçiliği’ne atanmasına tepki gösterdi. Destici “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Avusturya’da büyükelçi olarak temsil etmek için AK Parti’yi yeren, bir ülkücü şehidin katlinde kanı olduğuna dair şaibeli olan, Batı Avrupa’daki Milli Görüş başta olmak üzere milliyetçi, maneviyatçı derneklere karşı her türlü faaliyetin içinde yer alan ve Alman vatandaşı olan birisinden başkası bulunamamış mıdır? 83 milyon içinde bu görevi hakkıyla yerine getirecek bir insanımız yok mudur da bu kadar şaibe içinde boğulan birisi buraya büyükelçi olarak atanmıştır?” diye sordu.

HDP Kongresi’ne de değinen Destici, kongrede Türkiye’ye meydan okuduğunu savundu. Destici, “HDP’nin PKK’dan hiçbir farkı yoktur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımızı, yetkili savcılarımızı HDP kongresinde yaşanan rezalet başta olmak üzere HDP’nin kapatılması noktasında, var olan yasayı işletmeye, sessiz kalmamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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