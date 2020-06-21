21.06.2020 - 23:02 | | AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla telefonla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile telefonla görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Raşid ez-Zeyani ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Bursa'da sel can aldıBursa’nın Kestel ilçesinde sel suları bir köyde hayatı felç etti. 24 yaşındaki engelli kız sel sularında evinden dışarı çıkamayarak hayatını kaybetti. Köyü yerle bir eden sel suları sebebiyle onlarca ev ve binlerce dönüm ekili alan sular altında kalırken, azgın sular çok sayıda araç, traktör ve römorku sürükledi. Köyde yaşanan felaket ise drone ile havadan görüntülendi