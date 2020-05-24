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24.05.2020 - 22:30 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla bayramlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pek çok ülkeden mevkidaşıyla Ramazan Bayramı tebriği için telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla bayramlaştı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bayramlaştı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'la bayramlaşırken, "28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet Günü"nü kutladı.

"AKINCI" belgeseli izleyiciyle buluştuAKINCI TİHA'nın geliştirme aşamalarının görüntülendiği "AKINCI" belgeseli, Baykar Technologies'nin YouTube kanalında yayımlandı.
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