MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
ABONE OL
11.05.2020 - 23:41 | | AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Haitili ve Dominikli mevkidaşlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu ülkelerdeki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesini görüştü.

Görüşmede ayrıca Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nin tıbbi malzeme talepleri de ele alındı.

New York’ta 5 binden fazla kişinin ölüm nedeni bilinmiyorABD'de yeni tip coronavirüsün (Covid-19) en fazla vurduğu şehir olan New York'ta 5 binden fazla ölümün sebebinin kayıtlarda tanımlanmadığı belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat kısıtlaması genelgesi: 15 şehirde devam edecek

Son dakika | İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat kısıtlaması genelgesi: 15 şehirde devam edecek

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Bu yaz denize girilebilecek mi?

Bu yaz denize girilebilecek mi?

İsveç'ten ambulans uçakla getirilmişti! Emrullah Gülüşken'den sevindiren haber

İsveç'ten ambulans uçakla getirilmişti! Emrullah Gülüşken'den sevindiren haber

Sıradaki Haber