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27.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Dışişleri BİP’e geçiyor

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın ardından, Dışişleri Bakanlığı’nın iletişim grupları da 1 Şubat itibarıyla WhatsApp uygulamasından ayrılarak BİP mesajlaşma uygulamasına geçiyor.

Dışişleri BİP’e geçiyor

WhatsApp’ın, gizlilik kaygılarına yol açan yeni kullanım koşulları sebebiyle, Turkcell’in geliştirdiği yerel şifreli mesajlaşma uygulaması BİP’i kullanmaya başlayan Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulan iletişim gruplarının ardından, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı iletişim grupları da BİP’e geçiş yapıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığımız açıklamalarını, basın duyurularını ve bilgilendirme metinlerini paylaştığımız, “WhatsApp” adlı uygulamada kayıtlı grupları, 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla “BİP” uygulamasına taşınacaktır” ifadelerine yer verildi.

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