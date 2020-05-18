MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinin yıl dönümlerine ilişkin açıklama
ABONE OL
18.05.2020 - 10:54 | | AA

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinin yıl dönümlerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinin yıl dönümlerinde, Türkiye'nin, ana vatanlarından zorla sürgün edilen soydaş Kırım Tatar Türkleri ile kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaştığını ve onlara yönelik desteğinin süreceğini bildirdi.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinin yıl dönümlerine ilişkin açıklama

Konuya ilişkin Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı cevap veren Aksoy, Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türklerinin, 76 yıl önce bugün ana vatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edildiklerini belirtti.

Aksoy, 250 bin Kırım Tatarı'nın büyük bir kısmının sürgün sırasında ya da sürgün edildikleri yerlerde yaşamlarını yitirdiğini vurgulayarak, Kırım Tatarlarının 1944 sürgününden sonra on yıllarca ana vatanları olan Kırım yarımadasına dönemediğinin altını çizdi.

Türkiye'nin, yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi, kimliklerini koruyarak esenlik ve güven içinde yaşamaları için, geçmişte olduğu gibi bugün de Kırım Tatar Türklerine olan desteğini sürdüreceğini belirten Aksoy, "Bu vesileyle, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha teyit ederiz." ifadesini kullandı.

Aksoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tarihin en acı olaylarından olan 'Çerkes Sürgünü' ise 156 yıl önce Kafkas halklarının 21 Mayıs günü öz yurtlarını terk etmeye zorlanarak, ağır koşullarda büyük kayıplar verdikleri, hüzünle hatırladığımız bir trajedidir. Soydaş Kırım Tatar Türkleri ile kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, ortak hafızamızda silinmez izler bırakan bu trajik olaylarda hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."

Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdiTürkiye'de ve yurt dışında yüzlerce şubesi olan “Meşhur Adıyaman Çiğ köftecisi” markasının sahibi Ömer Aybak, Sarıyer Uskumruköy’deki villasına giderken lüks otomobiliyle kaza geçirdi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir motosikletli Aybak'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

169 kişinin daha karantina süresi doldu!

169 kişinin daha karantina süresi doldu!

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Son dakika haberi I Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıya ilişkin kaymakamdan açıklama

Son dakika haberi I Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıya ilişkin kaymakamdan açıklama

Sıradaki Haber