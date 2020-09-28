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28.09.2020 - 11:17 | | DHA

Doğanşehir'de AK Parti Gençlik Kongresi yapıldı

Malatya'da AK Parti Doğanşehir İlçe Gençlik Kolları kongresi gerçekleştirildi.

Doğanşehir'de AK Parti Gençlik Kongresi yapıldı

Doğanşehir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve tek liste yapılan kongrede Doğanşehir Gençlik Kolları Başkanlığına Özcan Selçuk yeniden seçildi.

Selçuk, yaptığı konuşmada, partisini daha ileriye taşımak için yılmadan, ilk günkü heyecan ve azimle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kongreye AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi, Doğu Anadolu Bölge Koordinatörleri Velat Akyıldız, Lokman Hekim Güler, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu da katıldı.

 

 

 

 

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