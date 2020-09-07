Doğu Akdeniz’de Türk fırtınası

Türkiye ve KKTC’nin beş gün sürmesi planlanan tatbikata 1964’te Türkiye’nin, Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda, uçağı Rum uçaksavarlar tarafından vurulan ve paraşütle atladıktan sonra Rumlara esir düşüp işkence sonucu şehit düşen Yüzbaşı Cengiz Topel’in adı verildi. Her yıl planlı olarak yapılan ancak bu yıl Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, özellikle de ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasının ardından bir ay öne çekildi. Tatbikat ile karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, tatbikatın başarıyla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, tatbikatta, Türkiye’nin yerli ve milli olarak geliştirdiği silah sistemleri ve mühimmatların kullanıldığı bilgisi verildi.



‘Kabadayılığa izin yok’



Türkiye, bölgede araştırma faaliyetlerine devam eden Oruç Reis gemisi üzerinden de dikkat çeken bir mesaj verdi. Milli Savunma Bakanlığı Oruç Reis’in sahadaki son durumunu gösteren bir video hazırlayarak, internet sitesi üzerinden paylaştı. Videoda Oruç Reis gemisi ile ona refakat görevinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı unsurlar arasında geçen telsiz konuşmasına yer verildi. Anonsta “Yaptığınız çalışmalarla asil milletimizin beklediği müjdeyi vereceğinize inanıyoruz. Mavi Vatan’da deniz hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta kararlıyız. Türk Deniz Kuvvetleri’nin gücü ve 83 milyonun duası sizinle” ifadelerini kullanıyor. Bakanlık da görüntülere ilişkin şu mesajı paylaştı: “Güçlü, kararlı ve muktedir. Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren Oruç Reis araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek.”