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30.06.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

‘Efsane geri döndü’

Libya’da BM tarafından meşru hükümet olarak tanınan UMH ile darbeci Halife Hafter arasındaki güç mücadelesi sürüyor.

‘Efsane geri döndü’
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

TSK’nın verdiği destekle son dört ayda stratejik önemdeki üslerle birlikte, Trablus batısını, Tarhuna ve Misrata’yı Hafter’den temizleyen UMH Ordusu, Sirte’yi almak için hazırlık yapıyor. Libya’da görevli Türk askerleri bir yandan cephe gerisinde sivil yerleşim yerlerinde Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve EYP imhasını sürdürüyor diğer yandan Libya Ordusu’na eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Libya’da UMH’nin bu başarısında büyük pay sahibi olan Türk askerleri için, özel bir peç (patch) tasarlandı. Tasarımcı Ömer Erkmen tarafından hazırlanan armada Mustafa Kemal Atatürk’ün Trablus cephesinde çekilen fotoğrafı kullanıldı. Fonda Türk bayrağı ve çöl konspeti yer alırken, “Efsane geri döndü, Libya 2020” notu düşüldü.

Peçin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Erkmen, “Mavi Vatan uğruna bir avuç insanın, ülkemizin geleceği için sessiz sedasız verdikleri bu mücadelede onlara yol gösteren ruhu temsilen yaptığım bu peç, tüm personelin morali oldu” ifadesini kullandı.

Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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