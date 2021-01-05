‘Emekliye bu zamla ‘aç kal’ diyorlar’

Fox TV’ye açıklama yapan Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “SMA’lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir” açıklamasını yorumladı. Bu açıklamanın doktor olan Sağlık Bakanı’na yakışmadığını savunan Akşener, “Gelsin bunları ailelere anlatsın. Bir ilaç kabul görmüş, bir ilaç görmemiş. Bütün dikkat bu ikinci ilacın da devlet tarafından onaylanması üzerine. Diyor ki Sayın Bakan ‘para istemeyin benden buz gibi soğurum sizden.’ Sosyal devlet açını doyurur, çıplağını giydirir ve iyi kazanandan alır hiç kazandıramadığını, iş veremediğine, aç bıraktığına verir” diye konuştu. Akşener, özetle şu mesajları verdi:

BAHÇELİ’YE YANIT: Sayın Bahçeli’nin evine dön sözlerini ben yorumlayamıyorum fakat alışkanlık haline getirdi. Bir siyasi parti var ve o siyasi partinin genel başkanını siz canınız sıkıldıkça eve davet ediyorsunuz. Bu ev soru işareti. Bunlar son derece ayıp, nezaket dışı. Sayın Bahçeli’nin ağzından Doğu Türkistan’daki Türklerle ilgili yorum duymayı tercih ederim.

ERDOĞAN’A SESLENİYORUM: Sayın Erdoğan’ın cuma namazı çıkışı yaptığı konuşma üzerine bir tweet attım. 21 yaşında bir genç kızın CHP’de Parti Meclis’i üyesi olmasını, başörtülü olduğu için vitrin süsüne benzetti. O tweet’ten incineceğine, bir yılda 356 kadının katledildiği bir Türkiye’de İçişleri Bakanlığı sandalyesini işgal eden Sayın Soylu’nun şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir, bu işi beceremiyorsa da ‘hadi bakalım eyvallah’ deyip istifa edip gitmesi gerekir. Sayın Erdoğan’a sesleniyorum; bu genç kızımızın gönlünü alın ve helallik isteyin. Sayın Soylu’yu görevini yapmaya davet ediyorum, ona buna laf yetiştirmek yerine.

GIDADA ENFLASYON YÜZDE 28: Köprülere yüzde 26’ya yakın zam geliyor, asgari ücrete yüzde 21 zam yapılıyor, Cumhurbaşkanlığı sarayının bütçesine yüzde 28 zam yapılıyor... Kim inanıyor ki yüzde 14,6 olduğuna, gıda enflasyonu yüzde 28. (Emekli ve memur maaşına zam oranları) ‘Aç kal’ diyorlar. Siz 13 uçakla uçun, ‘İtibardan tasarruf olmaz’ deyin. Sarayın harcamalarına yüzde 28 zam yapın, genişletin. Köprülere, bu adamların cebine girsin diye yüzde 25 zam yapın ama yüzde 8 gariban emekliye, memura yapın... Gelinen noktada Türkiye duvara dayandı.

‘Bu atama şımarıklık’

(Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Melih Bulu’nun atanması) Büyük bir şımarıklık olarak görüyorum. Sadece Boğaziçi Üniversitesi değil elçiliklere de aynı şey yapılıyor. Ben istersem olur, o gücü böyle kullanabilirim ruh hali, ayıp kısmı bu. Şımarıklık ise benim şahsımın ülkesi, şahsımın üniversitesi, şahsımın her şeyi. Boğaziçi Üniversitesi’nde oranın rektörlüğüne layık hoca yok mu?