29.12.2020 - 12:55 | | DHA
Emine Erdoğan, 'Leblebi' ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sahiplendiği engelli köpek 'Leblebi' ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işe uğurladığı fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaştı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık" dedi. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın 'Leblebi'yi sevdiği fotoğraflar da yer aldı.
Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında İstanbul Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'na ziyaret etmiş ve burada 'Leblebi' isimli engelli bir köpeği sahiplenmişti. Erdoğan, daha önce yine Twitter hesabından Leblebi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesindeki kulübesinin görüntülerini paylaşmıştı.
İstanbul'daki 'korku binası' yıkıldıGelen son dakika haberine göre; Avcılar’da 1993 yılında yanındaki binanın hafriyatı alınırken yan yatan ve aradan geçen 27 yılda eğimi artan 5 katlı bina geçen yıl mühürlenmişti. Çevre sakinlerinin de geçerken tedirginlik duydukları bina, belediye meclisinin aldığı kararla bugün yıkılmaya başlandı.