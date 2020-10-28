Emine Erdoğan’dan atık maske uyarısı: Biyolojik tehlike oluşturuyor

Salgının birçok mücadele alanı açtığına işaret eden Erdoğan, “Pandeminin getirdiği yepyeni sorunlarla karşı karşıyayız. Dikkatlerinizi, bu sorunlardan biri olan maske atıklarına çekmek istiyorum. Maskeler virüse karşı en etkili ve hatta tek silahımız. Hem kendimizi hem de karşımızdakileri korumak için mutlaka maske takmalıyız” diye konuştu.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen atıklarıyla ilgili bir genelgeyi Kovid-19’un ilk günlerinde yayınladığını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: “Hepimiz bu hijyen malzemelerini diğer tüm atıklardan ayrı çöp kutularına atmamız gerektiğini biliyoruz. Ama gelin görün ki kaldırım köşelerinde, ağaç diplerinde, hatta denizlerde atık maskeleri görmek, artık sıradan bir görüntü oldu. ‘Pandemiyle mücadele edeceğiz’ derken bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı çevreye büyük zarar vermekte. Bu davranış, bugüne kadar yapılan güzel işleri de açıkçası ziyan ediyor. Temizlik hizmetinde çalışan personel başta olmak üzere, herkes için biyolojik tehlike oluşturuyor.”



‘Yüzde 35’e çıkaracağız’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşetlerin kullanımını yüzde 80 oranında azalttıklarını söyledi. Sıfır atığı yaygınlaştırmak için 9 milyon vatandaşa eğitim verdiklerini söyleyen Kurum, “Projenin ülke çapına yayılması ile birlikte yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı, yüzde 35’e çıkaracağız. 2023 yılına kadar tüm hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde 100 bin kişiye istihdam sağlayacak ve 20 milyar liralık tasarruf elde edeceğiz” bilgisini verdi.