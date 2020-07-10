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10.07.2020 - 22:21 | | AA

Emine Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Emine Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Sultan Mehmed Han'ın emaneti Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmış olmasından büyük memnuniyet duydum. Hamdolsun! Camilerimizin safları, aklı, kalbi, ruhu tertemiz müminlerle dolsun! İnsanlık mirasının bu müstesna eserini göz bebeğimiz gibi korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Ayasofya'nın fotoğrafına da yer verdi.



Emine Erdoğandan Ayasofya paylaşımı


TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.
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