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11.10.2020 - 12:24 | | DHA

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Gelecekte hayal ettiğimiz dünya, kız çocuklarımızın bilimde, teknolojide, sanatta ve hayatın diğer tüm alanlarında layıkıyla yer almasıyla mümkün" ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' mesajı

Emine Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle Twitter hesabından videolu bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Gelecekte hayal ettiğimiz dünya, kız çocuklarımızın bilimde, teknolojide, sanatta ve hayatın diğer tüm alanlarında layıkıyla yer almasıyla mümkün. Onların, içlerindeki potansiyeli ortaya koyabilmeleri için gerekli özgüven ortamını sağlamak ortak görevimiz."

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